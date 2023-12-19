Anadolu Efes, Rusya'daki şirketin tek sahibi oluyor

Dünyanın başlıca bira üreticilerinden AB Inbev 2022 Nisan ayında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'daki bira üretim ile pazarlama faaliyetlerini yürüten iştirakindeki payları, ortağı Anadolu Efes'e satmak için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Anadolu Efes, Rusya'daki şirketin tek sahibi oluyor

Anadolu Efes'ten bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla taraflar, AB InBev'in AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının EBI tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.

Tüm onaylar alınana kadar işlemin yürürlüğe girmeyeceği belirtilen açıklamaya göre, işlemin tamamlanmasının ardından Anadolu Efes'in EBI üzerinden AB InBev Efes BV şirketinin tek sahibi olacak. Buna göre Anadolu Efes, AB InBev Efes BV'yi finansal sonuçlarına tam konsolide etmeye devam edecek.

Reuters'in haberine göre, dünyanın başlıca bira üreticilerinden AB Inbev 2022 Nisan ayında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'daki bira üretim ile pazarlama faaliyetlerini yürüten iştirakindeki payları, ortağı Anadolu Efes'e satmak için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Anadolu Efes'ten bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla taraflar, AB InBev'in AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının EBI tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.

Tüm onaylar alınana kadar işlemin yürürlüğe girmeyeceği belirtilen açıklamaya göre, işlemin tamamlanmasının ardından Anadolu Efes'in EBI üzerinden AB InBev Efes BV şirketinin tek sahibi olacak. Buna göre Anadolu Efes, AB InBev Efes BV'yi finansal sonuçlarına tam konsolide etmeye devam edecek.

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