Kayserispor-Fenerbahçe maçını yönetecek: Zorbay Küçük için bir ilk

Hakem Zorbay Küçük, ilk kez Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.

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Kayserispor-Fenerbahçe maçını yönetecek: Zorbay Küçük için bir ilk

Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Adana bölgesi hakemi, bugüne kadar 4 kez Kayserispor maçı yönetirken 10 kez de Fenerbahçe maçında düdük çaldı.

Kayserispor, hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı bu 4 maçta 1 kez kazanıp 1 kez berabere kalırken 2 kez yenildi. Fenerbahçe, hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda 7 galibiyet 2 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu.

31 yaşındaki hakem, ilk kez Kayserispor-Fenerbahçe maçı yönetecek. Bu sezon Süper Lig’de 7 müsabaka yöneten Zorbay Küçük, ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Kaynak: İHA

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