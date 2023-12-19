Galatasaray'ın kiralık oyuncuları bekleneni veremedi

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan futbolcular, lig maçları başladıktan sonra kiralık olarak ayrıldı.

Nicolo Zaniolo'ya 22.5 milyon Euro, Yunus Akgün'e 9 milyon Euro, Berkan Kutlu'ya 5 milyon Euro satın alma opsiyonları koyuldu.

Cicaldau, Emin Bayram ve Yusuf Demir'in ise kiralık sözleşmelerinde madde bulunmuyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı takımın kiralık giden yıldızları da Emin Bayram ve Leo Dubois dışında beklenen patlamayı yapamadı.

Emin, Belçika'da futbolunu geliştirdi ve Westerlo'da çıkış yaptı. 12 lig maçında 1080 dakika sahada kalan genç stoper 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Zaniolo ve Yunus henüz İngiltere'de iz bırakamadı. Zaniolo, Aston Villa'da 19 maçta forma giyerken sadece 1 gol atabildi, asist yapamadı. Yunus Akgün ise Leicester'da 19 maçta 2 asist yaparken, golle henüz tanışamadı.

Yusuf Demir ve Cicaldau yine hayal kırıklığı yaşadı. Yusuf, Basel'de 11 maçta 1 gol ve 1 asistle oynarken, Rumen oyuncusu ise aynı istatistiği 15 maçta yakaladı.

Yıllık 1 milyon 800 bin Euro'luk ücretinin büyük bölümünü G.Saray'ın ödediği Leo Dubois ise Başakşehir'de düzenli oynuyor. Bu sezon ligde 11 maça çıkan oyuncu, 1 gol atarken 3 asist katkısı verdi.