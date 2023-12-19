Hastaneye kaldırılan Dursun Özbek’in sağlık durumu nasıl?

Galatasaray Spor Kulübü, hastaneye kaldırılan Başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Hastaneye kaldırılan Dursun Özbek’in sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Başkan Dursun Özbek'in önemli bir bulgusu olmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesi Medicana'nın başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama, kulübün internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün Medicana Ataşehir Hastanesine karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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