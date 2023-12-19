Başakşehir, Sivasspor'u 3 golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor karşılaştı. Mücadele 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.
Mücadele 3-1 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 26. dakikada Saiz, 44. ve 50. dakikada Piatek'in penaltısı ve 64. dakikada Pelkas'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 18 puana yükseldi ve Sivasspor ile puanları eşitledi.
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