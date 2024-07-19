'Yeni Arda Güler' Deniyordu... Şimdi Takımsız Kaldı!

Kariyerine başlarken Arda Güler'le kıyaslanmasıyla dikkat çeken Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman'ın kulüple yolları ayrıldı. Okan Buruk'un isteği üzerine sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki futbolcu, şu anda hiçbir kulübe bağlı değil.

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'Yeni Arda Güler' Deniyordu... Şimdi Takımsız Kaldı!

Galatasaray'ın büyük beklenti içinde olduğu ve kariyerine başlar başlamaz Arda Güler'le kıyaslanan 19 yaşındaki futbolcu Hamza Akman, kulübün istediği gibi bir performans gösteremeyince takımsız kaldı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Hamza Akman'la sözleşme imzalamayan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu serbest bıraktı. Manisa FK ile görüştüğü belirtilen Hamza Akman'ın kısa süre içinde kulüple anlaşması bekleniyor.

'Yeni Arda Güler' Deniyordu... Şimdi Takımsız Kaldı! - Resim : 1

Galatasaray'la ilk kez sahaya çıkarken yeteneğinin üst düzey olduğu söylenen Hamza Akman'ın ayrılığı, taraftarlarda şaşkınlık yarattı.

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