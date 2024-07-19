Barış Alper Yılmaz Devlerin Kıskacında, Yuvadan Uçuyor: İşte Galatasaray'ın Alacağı Bonservis...

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Barış Alper Yılmaz ciddi anlamda devlerin kıskacında, eğer o ücret verilirse Galatasaray oyuncuyu satacak.

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Barış Alper Yılmaz Devlerin Kıskacında, Yuvadan Uçuyor: İşte Galatasaray'ın Alacağı Bonservis...

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’ın ve A Milli Takımın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın talipleri günden güne artıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, İngiliz basınında milli yıldızla ilgili sürekli transfer haberleri gündeme gelirken, Barış Alper ile Ada'dan; Manchester United, Liverpool, Aston Villa ve Brighton ilgileniyor.

Barış Alper Yılmaz Devlerin Kıskacında, Yuvadan Uçuyor: İşte Galatasaray'ın Alacağı Bonservis... - Resim : 1

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde, 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden kulüplerden biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için transfer kapısını 30 milyon euro'dan açarken, şu ana kadar bu rakama yaklaşan bir teklif gelmedi.

Barış Alper Yılmaz Devlerin Kıskacında, Yuvadan Uçuyor: İşte Galatasaray'ın Alacağı Bonservis... - Resim : 2

Galatasaray, istediği teklifi alamazsa Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı planlıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor ve Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon hem Galatasaray hem de A Milli Takım'da toplam 70 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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