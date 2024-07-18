Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Rakibi Belli Oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımına karşı mücadele edecek.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Rakibi Belli Oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla eşleşti.

Avrupa futbolunun ikinci önemli kulüp organizasyonu olan Avrupa Ligi'nin 1. eleme turunda Ruzomberok, Kazakistan temsilcisi Tobol'u eleyerek 2. eleme turuna yükseldi. Tobol'u evinde 5-2 mağlup eden Ruzomberok, deplasmandaki rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atlamayı başardı.

Trabzonspor, Ruzomberok ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. İlk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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