FIFA Dünya Sıralamasını Güncelledi: Bakın Türkiye Kaçıncı Oldu

FIFA, dünya sıralaması listesini güncelledi. Arjantin liderliğini sürdürürken, İspanya ise 5 sıra yükselerek 3'üncülüğe yükseldi. Türkiye tam 16 basamak yükselerek 26. oldu.

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FIFA Dünya Sıralamasını Güncelledi: Bakın Türkiye Kaçıncı Oldu

FIFA, temmuz ayı dünya sıralaması listesini yayınladı. EURO 2024’te çeyrek final oynayan Türkiye tam 16 basamak yükseldi.

FIFA’nın yayımladığı listede 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.

Copa America’da şampiyon olma başarısı gösteren Arjantin ise zirvedeki yerini korudu. EURO 2024’te şampiyon olan İspanya ise 5 basamak yükseldi ve 3. Sıraya çıktı.

FIFA bir sonraki dünya sıralamasını ise 19 Eylül'de açıklayacak.

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Türkiye Euro 2024 İspanya Arjantin
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