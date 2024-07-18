Beşiktaş'tan Talisca Açıklaması: Muçi'yi İşaret Ettiler

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) seçimli genel kurulda basın mensuplarına konuştu. Yücel, kendisine Anderson Talisca ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Anderson Talisca’nın Beşiktaş’a olası transferini değerlendiren Yücel, Muçi’yi işaret etti. Yücel, konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta "Muçi'nin ayrılması halinde, Talisca gündeme gelebilir. Daha iyisi de gelebilir" dedi.

30 yaşındaki Talisca, geçen sezon çıktığı 25 maçta 25 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.