KPSS-2024/6 MEB Tercih Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel için tercih sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...

KPSS-2024/6 MEB Tercih Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 3-9 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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Kaynak: AA

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