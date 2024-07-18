KPSS-2024/6 MEB Tercih Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel için tercih sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 3-9 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA