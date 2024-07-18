TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu Dönemi Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda ibra işlemi tamamlandı. Mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları, oy çokluğu ile ibra edildi.

Böylelikle Büyükekşi ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarışacağı kesinleşmiş oldu. Bugünkü toplantıda yeni başkanın belirlenmesi için toplamda 161 delegenin oyuna talip olması, nitelikli çoğunluğu alması gerekiyor. Seçilen aday, istifa etmemesi veya görevden alınmaması durumunda 2027'ye kadar TFF Başkanı olacak.

BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR

Büyükekşi ve Hacısosmanoğlu, oylama öncesi açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Büyükekşi'ye de göndermede bulunduğu konuşmasında şunları söyledi:

“Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz. 'Cumhurbaşkanı karışıyor' diyorlar! Yancıların yaptıkları vardır ama Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakın olduğumu herkes bilir ama bana en ufak bir ifadesi olmamıştır. Güzel statlarımız var ama içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Türk futbolunu yönetecek irade ortada yok. Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini kaldıracağım!

‘HAKEM İNSANDIR, HATA YAPABİLİR’

Adalet diyoruz ama bütün sorun adaletsizlikten çıkıyor. Büyükekşi 'Akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik' dedi. Nasıl yetiştiler, ben anlamadım? Siz başkan olarak irade ortaya koyabiliyor musunuz? Mecnun başkan ile biz forma çıkardık, her takıma eşitiz. Bunu sağlamak zor değil! Ancak adalet sağlama niyetiniz yoksa, neden aday oluyorsunuz? Siz bir hafta birine, bir hafta birine yaranıyorsunuz. Siz böyle yaparsanız, alttakiler dağılır gider. 600 sene dünyayı yönettik, kendi evlatlarımıza güvenmiyoruz. Onca parayı yabancı hakeme veriyoruz!

Halil Umut Meler yumruk yedi ama EURO 2024'te aslan gibi maç yönetti. Hakem insandır, hata yapabilir. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa ve illa da bir taktir hakkın varsa o hakkı Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Haklının hakim olduğu ortamı yaratırsanız, hakemler performansını arttırır. İnsani hatayı da kulüp başkanından önce ben söyleyeceğim ve hakeme neden bu hatayı yaptığını soracağım.

‘ÇORBA PARASINA İKİ GÜZİDE TAKIMIMIZI SUUDİ ARABİSTAN'A GÖTÜRDÜK’

Ali Koç'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Divan Başkanı'nın uyarısı sonrası bir sözünü geri aldı. 'Nasıl aday oluyorsunuz?' dedi, not aldım. Türkiye'de geçen sene rezil bir sezon yaşandı, daha önce hiç bu seviyede bir şey olmadı. Süper Kupa maçı için çay, çorba parasına iki güzide takımımızı Suudi Arabistan'a götürdük. Türkiye'nin 100. yılında... Kulüpleri mağdur ediyoruz, Türkiye'yi dünyaya rezil ediyoruz. En acısı da Ulus Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tartışma konusu yapıyoruz! Bu TFF Başkanı'na yakışır mı? Ankara'da oynayalım, sonra da Atamızın huzuruna çıkalım diyemediniz mi ya?

‘İSPANYA’NIN BAŞKANI YOKTU, ŞAMPİYON OLDU’

Harika bir jenerasyon var, Avusturya maçından sonra final oynayacağımıza inandım. Ancak içeride karışıklık var. Sayın Başkan futbolcuları tokalaşarak maça yolluyordu sanırım. Her oyuncu değerlidir ama forvet başkadır. Cenk Tosun kardeşimiz ise önden değil, arkadan geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne var içinizde? Milli Takım'ın başarısı veya başarısızlığı sorunları çözüyor. TFF Başkanı mı takımı şampiyon yapıyor? İspanya’nın başkanı yoktu, takım şampiyon oldu. Demek ki başkanla olunmuyor!

‘ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIK’

Bu düzeni değiştirecek bir kardeşinizim! Sizin tercihiniz ne olursa, saygı duyacağız. Alt ligler, Anadolu takımlarımız... Yine figüran olarak görev yapmak istemiyorsanız, adil bir ortam istiyorsanız bunları sağlayacak irade bizde var. Biz tarafsız bir yönetim olacağız. Eski defterleri kapattık. Bir adım atana, on adım atacağız. Şüpheniz olmasın."

BÜYÜKEKŞİ: GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLADIK

Mehmet Büyükekşi, konuşmasında geçmiş döneme ait sunumunu gerçekleştirdi. A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2024 performansını değerlendiren Büyükekşi, “TFF’nin önceki genel kurulunda da ifade etmiştim. Bizim hedefimiz sadece Euro 2024’e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vuracak bir şekilde hazırlandığımızı ifade etmiştim. Uzun bir aradan sonra milli coşkuyu milletimize yeniden yaşatmanın hak ve gururunu tüm Türkiye olarak yaşadık. Ne mutlu ki turnuvayı takip eden tüm büyük otoriteler milli takımımızın Euro 2024’ün en etkileyici performansından birine imza attığı konusunda mutlak bir görüş birliği içerisinde. Bilindiği gibi 2024 Avrupa Futbol şampiyonasında tarihimizde ilk kez lider olarak ve play-off oynamadan doğrudan katılma şansı elde ettik. Avrupa'nın en genç ve potansiyelini milli takımlarından birine sahip olmanın hep birlikte gururunu yaşadık. A milli takımımız FIFA Dünya sıralamasında biz göreve gelmemizde 58. sıradaydı. Bugün FIFA açıkladı, yeni sıralamayı 26. sıraya geldi. Milli takım hepimizin göğsünü kabarttı” ifadelerini kullandı.

Türk kulüplerinin ülke sıralamasına katkı sağladığını aktaran Büyükekşi, 2023-2024 sezonunda 22. sıradan 9. Sıraya yükselerek bir sezonda en çok puan toplama rekorunun egale edildiğini söyledi.

‘ADAMCILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEYİ BAŞARDIK’

Hakemlerin performanslarını daha yukarıya çekmek ve yeni hakemler yetiştirmek için Türk futbolunda bir ilki olarak hakem akademisini kurduklarını dile getiren Büyükekşi, “Hakemlerimiz kendilerini geliştiren, destekleyen gelişim süreçlerini takip eden bu sistemde eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimiz profesyonel liglere geldiklerinde minimum hata, maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz. Hakem atamalarında dijital hakem atama sistemine geçtik. Hakem adayları için sınavda yeterlilik şartı getirdik. Bu sayede mevcut sistemdeki adamcılığın önüne geçmeyi başardık. Ayrıca, Avrupa'da İtalya'dan sonra ilk kez yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ülke olduk. Bu adım sonrası ligimizde ofsayt tartışmalarını ortadan kaldırdık. İspanya'dan sonra, Avrupa'da ilk kez VAR kayıtlarını her hafta yayınlayan bir federasyon olduk. Avrupa'nın en üst düzey liglerinde yabancı VAR hakemi ve gözlemcilerin süper ligde görev almasını sağladık. Gözlemci ve temsilci raporlarını dijital arşive aktararak sürecin hızlanmasını ve güvenilirliğini sağladık. Türk futbolunun veri, analitik ve dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar başlattık. Saha ve VAR hakemlerini ayırdık. Şeffaflık konusunda tüm alt lig model oluşturabilmek adına şeffaflık tescil teknolojisini ikinci lig ve üçüncü ligde de uygulamaya soktuk.”

‘HAKEM FORMALARINA SPONSOR ALDIK’

Kulüplerin gelirlerinin arttığına değinen Büyükekşi, "Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük katkısını sağladık. Yayıncı haklarını beIN Media Grup ile yaptığımız anlaşma sonucu 84 Milyon dolardan 214 Milyon dolara taşıdık. Süper Lig sponsorluk gelirlerini 786,9 Milyon TL'ye ulaştırdık ve rekor kırdık. Trendyol'u isim sponsoru yaptık, hakem formalarına sponsor aldık. Bu da bir ilk. Deplasman yasağını kaldırdık. 2025-26'dan sonra kulüplere kendi biletlerini satma hakkı tanıdık. Türkiye Kupası'na yeni format getirdik ve geliri 3 kat arttırdık. Kadınlar Ligi'nin canlı yayınlanması için TRT ile anlaştık ve tarihte ilk defa maçlar düzenli yayınlanmaya başladı" diye konuştu.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

TFF başkanlık seçimi sonucunu açıklayan divan başkanı Mehmet Baykan, "134 oy İbrahim Hacıosmanoğlu, 129 oy Mehmet Büyükekşi. Bir sandığa itiraz var, onu değerlendiriyoruz" dedi.

Oy çoğunluğuyla TFF'nin yeni başkanı seçilen Hacıosmanoğlu: 'Ben kazanmadım. Türk futbolu kazandı. Cenabı Allah mahcup etmesin. Biz ilk başta kardeşliği inşa edeceğiz.' dedi. Kimseyi dışlamayacağız.'

Kaynak: Gerçek Gündem