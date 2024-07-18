Ali Koç'tan Büyükekşi'ye Sert Sözler: Onurlu, Şerefli, Haysiyetli Olan Hiç Kimse Bu Şekilde Aday Olmaz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tartışmalı TFF Başkanlığı seçiminde kürsüden çok sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Büyükekşi'ye yönelik kullandığı ifadelerinde "Onurlu, şerefli, haysiyetli olan kimse bu şekilde aday olmaz" dedi.

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Ali Koç'tan Büyükekşi'ye Sert Sözler: Onurlu, Şerefli, Haysiyetli Olan Hiç Kimse Bu Şekilde Aday Olmaz!

TFF Başkanlığı için seçim yarışı mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kürsüden çok sert açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Federasyon Başkanı Büyükekşi'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Koç açıklamasında, "Onurlu, şerefli, haysiyetli olan kimse bu şekilde aday olmaz" dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size.

“Yaşattığınız skandallara rağmen hala burada başkan adayı olarak oturuyor olmanızı tebrik ederim Mehmet Büyükekşi, helal olsun size!

"18 Temmuz'da seçim olacak ve Büyükekşi aday olmayacak" vaadine inanarak imzalarını geri çeken kulüplerimize sesleniyorum: Kendinizi aldatılmış hissediyor musunuz?

''Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görüşmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine aday olarak çıkmanızı tebrik ederim.

"Türk futbolunun duayenlerinden büyüğümüz Şenes Erzik’in TFF yöneticilerinin bulunduğu bir ortamda bir sohbet ortamında söylediklerinin kayda alınıp, sırf seçimlerde avantaj sağlamak için Şenes beyin izni ve onayı olmadan açıklama haline getirilip kamuoyuna servis edilmesi başlı başına bir skandaldır. Öyle ki devletimizin kurumu olan AA buna alet edilmiş ve çok kısa bir süre sonra haberi kaldırmış, haberi yapan kişinin de görevine son vermiştir. Ancak çok geç tabii. O algı kamuoyuna yerleşmiştir.

"Bu yöntem ve yaklaşımlar, yani itibarsızlaştırma kimin tipik taktikleridir? Kısacası aday olma sürecinde muhtemel başkan adaylarının önünü kesme hamlelerinde klasik FETÖ modellemesi ve yöntemlerine tanık olduk. Bu salondaki futbolun değerli paydaşlarına sesleniyorum. Yaşananları hepiniz gayet iyi biliyorsunuz.

Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli, haysiyetli olan kimse bu şekilde aday olmaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta gerçekten… Geri alıyorum, özür dilerim…"

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