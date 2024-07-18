Seçim Öncesi Flaş Açıklamalar: Gümüşdağ Açık Kapı Bıraktı, Koç Rest Çekti, Arat'ın Alternatifi Var

Türkiye Futbol Federasyonu’nda kritik seçim başladı. Seçimde 2022’den beri başkanlık görevini sürdüren Mehmet Büyükekşi ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak. TFF Olağan Mali Genel Kurul’unun da yapılacağı toplantı Ankara’daki JW Marriott Hotel’de saat 11.00 itibarıyla başladı.

Büyükekşi’yi desteklediği söylenen, aynı zamanda TFF Başkan adayı da olmak istediği konuşulan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "TFF Başkanı olmak gibi şimdilik bir düşüncem yok. Zaman ne gösterir bilemem" dedi. Gümüşdağ ayrıca, “Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Buna inanıyorum. Önce şu bütün camiaları birleştirmemiz lazım. Kavga ve gürültü bitmeli, futbolun sorunlarına odaklanmalıyız. Geçen sene futbol çok gerildi, hepimiz farkındayız. Eskisi gibi takımlar bir arada olmalı. Marka değeri, sevgi ve kardeşlikten uzaklaştık. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEĞİZ'

Seçimle ilgili Fenerbahçe hakkında da birçok iddia ortaya atılmıştı. Birincisi Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile birlikte seçimde tepki amaçlı boş oy vereceği yönündeydi. Diğer bir iddia ise Büyükekşi’yi destekleyeceği, üçüncü iddia ise geçmişte kulüpleri hakkında ağır sözler sarf eden Hacısomanoğlu’nu, Büyükekşi’ye tepki olarak destekleyebileceği yönündeydi.

Koç bu iddialar hakkında açıklama yaptı. Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü için bu seçim yok hükmündedir. Bizim için orayı destekliyor, burayı destekliyor diyorlar. Biz kimseyi desteklemiyoruz! Boş oy vereceğiz. Kendi seçimleri adil olmayan bir kurum, Türk futbolunda adaleti nasıl sağlayacak?” dedi.

HASAN ARAT: 3 ALTERNATİFLİ KARAR VEREBİLİRİZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçimle ilgili olarak, "Beşiktaş Kulübü, seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek. Biz 3 alternatifli karar verebiliriz" açıklamasını yaptı.

Arat ayrıca şunları söyledi:

"Hiç kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada seçildikten sonra herkes üzerinden bulunduğu kulübün yeleğini çıkarmak zorundadır. Aksi takdirde güven kaybı olur. Yine aynı zamanda VAR kararlarının mutlaka kayıtlarının pazartesi günleri açıklanması önemlidir. Burada en kilit konu şeffaflıktır. Eğer şeffaflık devam etmezse biz aynı şekilde kamuoyuyla her türlü sıkıntımızı paylaşırız. Merkez Hakem Kurulu son derece önemlidir, hakemlerin uyarılması önemlidir. Bakın VAR hakemleri yabancı hakemler geldikten sonra daha farklı bir güçlülüğün içerisine girdiler. Biz zaman zaman yabancı hakem denenmesi konusunda da halen düşüncelerimiz aynı şekilde. Rekabet iyi bir şeydir, bu futbol takımındaki oyuncular da aynı şey söz konusudur. Rekabet kaliteye getirir."

Kaynak: Gerçek Gündem