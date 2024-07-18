Hacıosmanoğlu'ndan Çarpıcı Açıklama: Büyükekşi'yi Seçerlerse...

TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, genel kurul öncesinde kulüp başkanlarına uyarılarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı" dedi.

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Hacıosmanoğlu'ndan Çarpıcı Açıklama: Büyükekşi'yi Seçerlerse...

TFF Başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu, genel kurulda yapılacak seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı" diye konuştu.

Genel kurul öncesinde açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, UEFA ve FIFA’nın Servet Yardımcı’nın açıklamalarının ardından ilk kez genel kurula gözlemci gönderdiğini belirterek, “Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum” diye konuştu.

KULÜP BAŞKANLARINA UYARI: BÜYÜKEKŞİ SEÇİLİRSE...

Genel kurulun ‘Türk milletine yakışır şekilde’ geçmesi temennisinde bulunan Hacıosmanoğlu, adaylık sürecine ilişkin ise şunları söyledi:

"Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim.”

ALİ KOÇ’A TEŞEKKÜR

Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunu birlikte toparlayacağız” dediği açıklamasında, Ali Koç'a ve bütün başkanlara teşekkür ederim. Türk futbolunun sorunlarını hep beraber el ele vererek çözeriz. 'Bütün sorunları ben çözeceğim' derseniz, böyle dünyaya rezil olursunuz" dedi ve sözlerini noktaladı.

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