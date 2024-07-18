Fenerbahçe'de O İsmin Bileti Kesildi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe’de kadro yapılanması devam ederken, Emre Mor ile ilgili flaş bir karar alındı. Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’nin devam etmeme kararı aldığı Emre Mor’un temsilcisi İstanbul’a geldi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından milli oyuncunun geleceği için karar vermesi bekleniyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun takımda düşünmediği Emre Mor, sarı-lacivertli ekibin Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı kadroya katmasıyla iyice gözden düşmüştü.

Emre Mor, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2 asist katkısında bulunmuş, kiralık olarak forma giydiği Karagümrük’te ise 13 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.