TFF'de Kritik Seçim: Kulüpler Hangi Adayı Destekliyor, Büyükekşi İbra Edilecek Mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) bugün seçime gidilecek. Seçimde, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalı, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ve tartışmalı hakem kararları ile çoğu kulübün ciddi eleştiri yönelttiği Mehmet Büyükekşi, gelen baskılarla olağan üstü genel kurul kararı almıştı. Anadolu takımlarının temsilcilerinin Büyükekşi aleyhine oy vereceği konuşuluyor.

TFF Olağan Mali Genel Kurul’unun da yapılacağı toplantı Ankara’daki JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başlayacak. Bugünkü toplantıda yeni başkanın belirlenmesi için toplamda 161 delegenin oyuna talip olması, nitelikli çoğunluğu alması gerekiyor. Seçilen aday, istifa etmemesi veya görevden alınmaması durumunda 2027'ye kadar TFF Başkanı olacak.

3 KİŞİ YARIŞTAN ÇEKİLMİŞTİ

Seçim öncesi 3 aday yarıştan çekilmişti. TFF Başkan adaylığı 'eksik evrak' gerekçesiyle kabul edilmeyen Erdal Alkış, mevcut başkan Büyükekşi'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürmüştü. Yarışa girmek için gerekli delegenin imzasını alan UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da benzer şekilde tehdit ve baskı altında kaldığı için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık da aday belirlenme sürecinde yarıştan çekilmişti.

BARONLAR BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLİYOR İDDİASI

Spor kulislerinden gelen iddialara göre, bahis baronları Büyükekşi'yi destekliyor. Ayrıca eski TFF Başkanları ve iktidara yakın iş insanları Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir'in de Büyükekşi'yi desteklediği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile akraba olan ve TFF'de nüfuslu biri olduğu söylenen Göksel Gümüşdağ'ın da Büyükekşi'nin yanında saf tuttuğu konuşuluyor.

Süper Lig temsilcileri, Göztepe, Eyüpspor, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir, Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrumspor'un Büyükekşi'yi destekleyeceği konuşuluyor.

HACIOSMANOĞLU'NU KİM DESTEKLİYOR

Büyükekşi döneminde hakem konusunda haksızlığa uğradıklarını düşünen Anadolu takımlarının, Hacıosmanoğlu'nu desteklediği öne sürüldü. Sakaryaspor'un, Kasımpaşa'nın, Trabzonspor'un, Sivasspor'un, Adana Demirspor'un ve alt liglerdeki kulüplerin Hacıosmanoğlu lehinde saf tutacağı da gelen iddialar arasında.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN KARARI

Seçimde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın belirleyici rol oynayacağı konuşuluyor. İki kulübün tepki olarak oy vermemesi veya çekimser kalması gelen iddialar arasında. Daha önce Fenerbahçe'nin Büyükekşi'yi destekleyeceği iddia edilse de son gelen iddialara göre Büyükekşi ile yaşanan gerilimlerden ötürü Hacıosmanoğlu'nu destekleyebileceği konuşuldu. Hacıosmanoğlu Trabzon'un başındayken, Fenerbahçe'ye karşı çok ağır ve saldırgan açıklamaları olduğu için Sarı lacivertlilerin Hacıosmanoğlu'nu desteklemeyeceği de söyleniyor.

İBRA EDİLMEYEBİLİR

Seçimde ayrıca katılımın düşük olması düşünülüyor. 2022'den beri sürdürdüğü başkanlık dönemi hakkında sunum yapacak olan ve ibra oylamasına sunulacak Büyükekşi'nin, oylamada ciddi sayıda ret oyu alabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem