Beşiktaş'tan Kötü Prova! İlk Hazırlık Maçında Mağlup Oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş'tan Kötü Prova! İlk Hazırlık Maçında Mağlup Oldu

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynadı. Golsüz berabere sona eren karşılaşmanın ardından Slovenya’nın Maribor kentinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın rakibi Shakhtar Donetsk oldu.

Beşiktaş maçı 1-0 kaybetti. Shakhtar Donetsk'in galibiyet sayısı 66. dakikada Eguinaldo'dan geldi.

Yeni transferlerden Rafa Silva ve Paulista maça ilk 11'de başladı.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ PROGRAMI

20 Temmuz Cumartesi: Grazer AK - Beşiktaş

3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar Samsunspor - Beşiktaş

18 Ağustos Pazar Beşiktaş - Antalyaspor

BEŞİKTAŞ TRANSFER RAPORU

Beşiktaş yeni sezon öncesinde Benfica’da Rafa Silva, Atletico Madrid’den Paulista ve Lazio’dan İmmobile gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, umut Meraş, Emrecan Bulut gibi oyuncularla yollar ayrıldı.

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