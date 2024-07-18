Beşiktaş'tan Kötü Prova! İlk Hazırlık Maçında Mağlup Oldu
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynadı. Golsüz berabere sona eren karşılaşmanın ardından Slovenya’nın Maribor kentinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın rakibi Shakhtar Donetsk oldu.
Beşiktaş maçı 1-0 kaybetti. Shakhtar Donetsk'in galibiyet sayısı 66. dakikada Eguinaldo'dan geldi.
Yeni transferlerden Rafa Silva ve Paulista maça ilk 11'de başladı.
BEŞİKTAŞ’IN MAÇ PROGRAMI
20 Temmuz Cumartesi: Grazer AK - Beşiktaş
3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos Pazar Samsunspor - Beşiktaş
18 Ağustos Pazar Beşiktaş - Antalyaspor
BEŞİKTAŞ TRANSFER RAPORU
Beşiktaş yeni sezon öncesinde Benfica’da Rafa Silva, Atletico Madrid’den Paulista ve Lazio’dan İmmobile gibi oyuncuları kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, umut Meraş, Emrecan Bulut gibi oyuncularla yollar ayrıldı.