Fenerbahçe'nin Yeni Yıldızı Saint-Maximin'den Rakip Taraftara Hodri Meydan: 'Ağla İyi Gelir'

Fenerbahçe'ye transfer olan Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayı giydikten sonra adeta fırtına estirdi. Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getiren Maximin, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının sataşmalarına verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

X hesabından bir paylaşım yapan Maximin, şu ifadeleri kullandı:

''Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim.

Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden 'Özel Kişi'nin ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım!

Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz! İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim!''

RAKİP TARAFTARLARA CEVABI GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımın ardından, üzerindeki beş yıldızlı Fenerbahçe formasını kastederek "Doğru olanı bu" yazan ve Fenerbahçe'nin üç yıldızlı logosunu paylaşan bir Galatasaray taraftar sayfasına yanı veren Maximin, Fenerbahçe'nin beş yıldızlı logosunu işaret ettiği pozunu paylaştı.

Bir Trabzonspor taraftar sayfasının "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" cevabını karşılıksız bırakmayan Fransız futbolcu, "Ağla iyi gelir" ifadelerini kullandı.