Fenerbahçe'den Forvete Yeni Takviye! Sırp Golcünün Peşine Düştü

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un ardından bir diğer milli futbolcu Oğuz Aydın'ı da kadrosuna kattı. Kanarya, yıldız kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sol kanat için Saint Maximin'e de imza attıran Fenerbahçe'de sıra golcü transferine geldi.

Relevo; Milan'dan ayrılması beklenen Luka Jovic için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu.

Habere göre; Fenerbahçe oyuncunun durumu hakkında bilgi toplamaya başladı.

LUKA JOVIC KİMDİR?

Luka Jovic’in kariyerinde Real Madrid, Milan, Fiorentina, Frankfurt, Benfica, Kızılyıldız gibi öneml takımalr bulunuyor.

2019-2020 sezonunda Frankfurt'tan 60 milyon Euro bedelle İspanyol devi Real Madrid’e Transfer olan oyuncu beklentilerin uzağında kalmıştı.

28 Mayıs 2014 tarihinde Jović ilk profesyonel maçına Novi Sad'daki Vojvodina karşısında çıktı ve gol atarak Dejan Stanković'in lig tarihindeki en genç gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

23 Aralık 1997 yılında Loznica’da dünyaya gelen Jovic, altyapı keriyerine Red Star Belgare’de başladı.

2014-15 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından Kızılyıldız A Takımına yükselen Sırp oyuncu Benfica transferiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Benfica, Frankfurt performansının ardından Real Madrid’in yolunu tutan oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

2023-2024 sezonunda Milan formasıyla Serie A’da 23 maça çıkan oyuncu 6 gol ve 1 asist kaydetti.

Frankfurt formasıyla 40 gol, Fiorentina ile 13 gol, Kızılyıldız ile 13 gol Milan formasıyla ise genel istatistiklere göre 9 gol kaydetti.