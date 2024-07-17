Melissa Vargas'ın Yeni Tarzı Sosyal Medyayı Salladı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan Melissa Vargas, yeniden gündeme geldi. Başarılı oyunuyla sık sık gündeme gelen yetenekli voleybolcu, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Filenin Sultanları'yla 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Melissa Vargas imajını değiştirdi.

Saçlarını kanarya sarısına boyatan Vargas'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları yıldız voleybolcuya "Yarısını lacivert yapsaymış keşke daha hoş olurdu", "Çok mu aşıksın Fenerine", "Sarı kanaryam" ve "Altın madalya geliyor" yorumlarında bulundu.