Arda'ya Komşu Olacak! Madrid'e Bir Türk Daha Gidiyor

Son yıllarda yetenekli Türk oyuncuların, La Liga'ya transferi dikkat çekiyor. Bu isimlere Arda Turan, Emre Belözoğlu, Çağlar Söyüncü ve Arda Güler'in ardından bir yenisi daha ekleniyor.

İspanyol basını 19 yaşındaki genç Türk yıldızla ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.

El Chiringuito'da yer alan habere göre; Altınordu'da forma giyen 19 yaşındaki genç kaleci Mert Furkan Bayram, İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Çıkan haberde Atletico Madrid'in, Türk file bekçisini transfer etmeye çok yakın olduğu kaydedildi Madrid ekibinin, Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.

MADRID EKİBİNDEKİ 4'ÜNCÜ TÜRK

Atletico Madrid'de daha önce 2011-2015 yılları arasında Arda Turan, 2012-2013 sezonunda 6 ay boyunca Emre Belözoğlu ve 2023-2024'te yine yarım sezon boyunca Çağlar Söyüncü forma giymişti.

Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transferi gerçekleştiği takdirde İspanyol ekibinde forma giyen 4'üncü Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

ALANYASPOR'LA ANLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Atletico Madrid iddialarına rağmen genç kalecinin Süper Lig ekibi Alanyaspor ile anlaştığı iddiaları da gündeme geldi.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyeri boyunca Altınordu formasıyla 19 maçta forma giyen genç yetenek, kalesinde 18 gol görürken, 8 maçta gole izin vermedi.