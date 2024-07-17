Fenerbahçe, Polonyalı Yıldızla Sözleşme Tazeledi

Axa Sigorta Kupa Voley'i ve Sultanlar Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Opet, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, sezon başında takıma katılan pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladı.

Polonya'da SMS PZPS Szczyrk, Chemik Police ve Grot Budowlani Lodz takımlarında oynadıktan sonra profesyonel voleybol kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini İtalya'da Savino Del Bene Scandicci ile yaşayan 2000 doğumlu 203 cm. boyundaki Magdalena Stysiak, iki sezon İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nin bir başka ekibi Vero Volley Milano forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve verdiği röportajlarda, sarı-lacivertli kulüpte oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu söylemişti.