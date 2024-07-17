Olimpiyatları Kana Bulayacaktı! Eylem Hazırlığındaki Neonazi Yakalandı

Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda saldırı planlandığı öne sürülen bir Neonazi gözaltına alındı.

Olimpiyatları Kana Bulayacaktı! Eylem Hazırlığındaki Neonazi Yakalandı

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda saldırı planladığı şüphesiyle bir Neonazinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Colmar kentinde bu sabah 20 yaşındaki adı açıklanmayan Neonazi, Olimpiyatlar'a yönelik saldırılar planladığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Telegram üzerinden "Fransız Aryan Birliği" isimli bir Neonazi grubunu yöneten kişinin, Nazi Almanya ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı tanklara atfen bu grupta Almanca "tank" anlamına gelen "Panzer" lakabını kullandığı belirtildi.

Panzer lakaplı kişinin Olimpiyat meşalesini taşıyacak sporculara saldırmayı planladığından şüpheleniliyor.

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