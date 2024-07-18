Tadic'ten Veda Açıklaması: Takımı Bıraktı

Dusan Tadic, yaptığı yazılı açıklama ile takımı bıraktığını açıkladı. Tadic, "Oyunculuk kariyerimin ardından futbolda kalmak istiyorum" dedi.

Tadic'ten Veda Açıklaması: Takımı Bıraktı

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Tadic, EURO 2024'ün ardından Sırbistan Millî Takımı'ndan emekli olduğunu duyurdu.

Tadic'in veda açıklaması şöyle:

"Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet ve sosyalleşme... Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yine orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimin ardından futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz."

Yıldız oyuncu, Sırbistan formasıyla 111 maça çıktı. 23 gol attı ve 40 asist üretti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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