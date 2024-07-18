Kamuda Çalışmak İsteyenler Dikkat! KPSS-Ortaöğretim Başvuruları Başladı

2024-KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular bugün başladı. Adaylar, 30 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne ortaöğretim düzeyinde girecek adayların da bu sınava başvurması gerekiyor.

Kamuda Çalışmak İsteyenler Dikkat! KPSS-Ortaöğretim Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu için başvuruların bugün başladığını açıkladı. Başvuru süresi 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ortaöğretim’e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2024-KPSS DHBT için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. DHBT’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim’e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

BAŞVURULAR ÖSYM'NİN SİTESİNDEN

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatli incelemeleri istendi.

Kaynak: ANKA

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