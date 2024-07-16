YKS Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) cevap kağıtları ve adayların cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemeleri erişime açtı.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

10 GÜN BOYUNCA CEVAPLAR GÖRÜLEBİLECEK

Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

Adaylar, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemeleri, 10 gün süreyle görebilecek.

Kaynak: ANKA