Öğrenci Sayıları Düştü: İHL'ler Para, Altın ve Burs Dağıtma Yarışına Girdi

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav tercihleri yarın sona erecek. Bu konuda il milli eğitim müdürlükleri, bazı okullar ve imam hatip vakıfları ‘Tercih sizden, ödül bizden’ adı altında kampanya yürütüyor. Bazı okullar, imam hatip vakıfları ve il milli eğitim müdürlükleri imam hatipleri tercih edenlere aylık düzenli para ve altın vereceğini duyurdu.

VIP SINIFLAR

Bu konuda en dikkat çeken örneklerden biri İstanbul Fatih’te bulunan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi. Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Türkiye'nin İlk İmam Hatip Lisesi. Köklü geleneğiyle sadece bir okul değil ekol. Değerleri öğrencilere kazandırmayı ilke, akademik başarıyı hedef edinen, lider insanlar yetiştiren lider okul” denildi. Okulun LGS (Lise Giriş Sınavı) tanıtım videosunda ise ilginç detaylar yer aldı. Okulu tercih edenlere 8 ay boyunca 3 bin ile 7 bin TL arasında burs verileceği aktarılan videoda 15 kişilik VIP sınıflar olduğu ifade edildi.

‘FIRSATI KAÇIRMAYIN’

Bir diğer örnek ise Bursa’dan. Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni tercih edenlere bin TL ile 3 bin TL arasında değişen ‘burslar’ verileceği açıklandı. Lisenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Bursa'nın eğitimde yükselen yıldızı Ali Kuşçu Fen ve Teknoloji AİHL Proje Okulunda başarıyı ödüllendiriyoruz. 8. sınıfı bitiren sevgili öğrenciler, bu fırsatı kaçırmayın” denildi.

ALTIN DAĞITIYOR

En enteresan örneklerden birisi ise Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde. Diğer örneklerde olduğu gibi burs veren okul aynı zamanda altın da dağıtıyor. Lisenin Facebook sayfasından yapılan paylaşıma göre LGS Sınavı’nda başarı sırası şartına göre tam, yarım, çeyrek ve gram altın dağıtacak. Ayrıca 600 TL ile 3 bin TL arasında burs verileceği belirtildi.

Antep’te yer alan Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise bursun yanında bisiklet veriyor. Okulun sosyal medya hesabında yer alan bilgilere yüzde 0 ile 1’lik dilimde yer alanlara 5 bin TL burs ve bisiklet dağıtılacak. Bunun yanı sıra 2 bin 500 TL ve 1000 TL burs verilecek.

MEB’in verdiği bursların yanı sıra imam hatip vakıfları da burs dağıtıyor. Çankırı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih eden öğrencilere, eylül-haziran ayları arasında başarı bursu verilecek. Burslar 500 ile 5 bin TL arasında olacak.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı da 1 yıl boyunca her ay 1500 TL bursun yanı sıra 500 tam puan alıp belirledikleri imam hatipleri seçen öğrencilere umre hediyesi dağıtıyor.

BU TABLO TEŞVİKE ZORLUYOR

Lise türlerinde okul, öğrenci ve okul başına öğrenci sayıları şöyle:

OKUL ARTIYOR, ÖĞRENCİ AZALIYOR

MEB’in verileri ise imam hatiplerin tercih edilmediğini ortaya koydu. Verilere göre imam hatip liselerinin sayısı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1017’ydi. Öğrenci sayısı ise 546 bin 443’tü. Okul başına öğrenci sayısı ise 537’ydi. Bu tarihten itibaren öğrenci sayısı düşmesine rağmen okul sayısı ise artmaya devam etti. 2022-2023 yılında öğrenci sayısı 480 bin 484’e düştü, okul sayısı ise 1714’e yükseldi. Öğrenci başına okul sayısı 280’e geriledi.