Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini 5-1 Yendi!

Fenerbahçe, Avusturya kampını 4 hazırlık maçıyla tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek, Championship ekibi Hull City ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda hazırlık maçı oynadı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek iddialı bir başlangıç sergiledi.

Sarı-lacivertliler maçı Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan'ın golleriyle 5-1 kazandı. Hull City'nin tek golünü 73. dakikada Hall attı.

Yeni transferlerden Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Kaynak: AA