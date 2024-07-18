Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini 5-1 Yendi!

Fenerbahçe, Championship ekibi Hull City'yi Kadıköy'de ağırladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

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Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini 5-1 Yendi!

Fenerbahçe, Avusturya kampını 4 hazırlık maçıyla tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek, Championship ekibi Hull City ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda hazırlık maçı oynadı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek iddialı bir başlangıç sergiledi.

Sarı-lacivertliler maçı Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan'ın golleriyle 5-1 kazandı. Hull City'nin tek golünü 73. dakikada Hall attı.

Yeni transferlerden Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Kaynak: AA

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