Galatasaray'da Ayrılık! Okan Buruk'la Görüştü, Eşyalarını Toplayıp Kampı Terk Etti

2023-2024 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, son görüşmeyi ise 21 yaşındaki Baran Aksaka ile yaptı.

Buruk, görüşmede genç oyuncuya gelişimini sürdürebilmesi ve ilerleyen dönemlerde A Takım'da forma giyebilmesi için bu sezonu kiralık olarak başka bir takımda geçirmesi gerektiğini belirtti.

Bu özel görüşme sonrası Aksaka'nın eşyalarını toplayarak kampı terk ettiği öğrenildi

Galatasaray altyapısından yetişen ve daha önce Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Baran Aksaka'nın yeni adresi de belli oldu.

Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ardından Bulgar ekibi FK Arda ile bir yıllık anlaşma imzalayan Baran Aksaka'nın sözleşmesinde opsiyonlu satın alma bedelinin olmadığı öğrenildi.