WhatsApp konuşmaları sızdı: Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili konuşmalar paylaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da gerçekleştireceği seçimli genel kurul öncesinde, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olmayacağı yönünde gelişmeler yaşandı. Murat Özbostan'ın yazısına göre, Büyükekşi'nin bu kararı, bir WhatsApp görüşmesinde ortaya çıktı.

WhatsApp konuşmaları sızdı: Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili konuşmalar paylaşıldı

TFF'nin, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması nedeniyle olağan genel kurul toplantısını seçimli olarak 18 Temmuz'da gerçekleştireceği duyurulmuştu. Ancak genel kurul öncesinde, kulüplerden bazıları noter onaylı imza toplayarak tarihi daha öne çekme çabası içindeydi.

"KONUŞMALAR SIZDIRILDI"

Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan'ın bugünkü yazısında dikkat çektiği detay, Mecnun Otyakmaz'ın bir WhatsApp grubunda "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" şeklindeki mesajı oldu. Bu bilgi, TFF'nin mevcut başkanının yeniden aday olmayacağına dair söylentileri doğrular nitelikte bir iddia olarak ortaya çıkıyor.

TFF Başkanlığı için yeni adaylar konuşulurken, Candaş Tolga Işık ise Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklamaya hazırlandığını belirtti. Kulüpler Birliği'nde birlik ve uyum sağlama çabaları devam ederken, seçim sürecine yönelik beklentiler ve adaylıklar netleşmeye başladı.

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WhatsApp konuşmaları sızdı: Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili konuşmalar paylaşıldı Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili konuşmalar paylaşıldı