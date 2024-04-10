Fenerbahçe Başkanı Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye sert çıkış

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da yapılacak seçimi duyurmasının ardından spor camiasında gerilim artmaya devam ediyor. Süper Lig kulüplerinin birçoğu bu tarihin çok geç olduğunu savunarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ise asıl çıkış geldi.

Fotospor'un haberine göre, Koç, TFF'nin 18 Temmuz tarihinde ısrar etmesi durumunda başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.

İddialara göre, Koç, TFF Başkanı Büyükekşi'ye bir mesaj gönderdi ve şu ifadeleri kullandı: "Seni o koltukta tutmaya çalışanlara söyle. Eğer istifa edip gitmezsen, 18 Temmuz'da aday olurum. Seni bizzat o koltuktan ben indiririm."