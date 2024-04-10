Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 3 eksik

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçının kamp kadrosunda 3 eksik bulunuyor.

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Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 3 eksik

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Olympiakos karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın İstanbul etabı çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün müsabaka için Atina'ya hareket edecek.

Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu da belli olurken, tedavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku kafilede bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai."

Kaynak: İHA

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