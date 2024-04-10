Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı

Trendyol Süper Lig ekipleri Ramazan Bayramı dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulüplerin paylaştığı bayram mesajları şu şekilde:

Galatasaray



"Galatasaray Ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevinçlerin katlanarak yaşanmasını diliyoruz."

Fenerbahçe

“Sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”

Beşiktaş

“Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.”

Trabzonspor

“Ramazan Bayramınız mübarek olsun”

Kasımpaşa

“Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Ramazan bayramımız kutlu olsun.”

Çaykur Rizespor

“Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlıkla, huzurla iyilikleri ve mutluluğu paylaştığımız bir bayram dileriz.”

RAMS Başakşehir

“Mübarek Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun.”

Antalyaspor

“Ramazan Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; sağlık, mutluluk, huzur ve umut dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.”

Alanyaspor

“Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”

Sivasspor

“Mutlu bayramlar”

Adana Demirspor

“Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”

Samsunspor

“Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun.”

Kayserispor

“Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.”

MKE Ankaragücü

“Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.”

Hatayspor

“Ramazan Bayramınız mübarek olsun”

Konyaspor

“Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederiz. İyi Bayramlar”

Gaziantep FK

“Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı Kutlu Olsun.”

Fatih Karagümrük

“Ramazan Bayramımız mübarek olsun”

İstanbulspor

“Ramazan Bayramı’nın; kulübümüz, ülkemiz ve tüm İslam alemi adına hayırlı olmasını temenni ediyor; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyoruz.”

Kaynak: İHA