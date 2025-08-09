Voleybolda Bomba Transfer! Olimpiyattan Türk Ligine...

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 2025-2026 sezonu için bir transfere daha imza attı. Kulüp, Kanadalı milli smaçör Brodie Hofer ile anlaşma sağladı.

Son Güncelleme:
Voleybolda Bomba Transfer! Olimpiyattan Türk Ligine...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erkek voleybolun profesyonel ligi olan Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kulübün resmi sosyal medyasında Kanadalı smaçör Brodie Hofer ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, Yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek olan Brodie Hofer’e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diliyoruz" denildi.

Voleybolda Bomba Transfer! Olimpiyattan Türk Ligine... - Resim : 1

BRODIE HOFER KİMDİR?

26 yaşında ve 199 cm boyundaki Hofer, voleybol kariyerine Kanada’da Trinity Western University takımında başladı. Üniversite yıllarında gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede Kanada Milli Takımı’na yükseldi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ülkesini temsil eden Hofer, ayrıca Voleybol Milletler Ligi (VNL) ve çeşitli uluslararası turnuvalarda forma giydi.

Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi?Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi?Spor
Filenin Sultanları Sırbistan'ı Ezdi GeçtiFilenin Sultanları Sırbistan'ı Ezdi GeçtiSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Voleybol Kanada
Son Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi? Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi?
Kerem Aktürkoğlu Transferinde İşler Karıştı: Fenerbahçe'ye Ne Zaman Gelecek? Kerem Aktürkoğlu Transferinde İşler Karıştı
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!