Voleybolda Bomba Transfer! Olimpiyattan Türk Ligine...

Erkek voleybolun profesyonel ligi olan Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kulübün resmi sosyal medyasında Kanadalı smaçör Brodie Hofer ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, Yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek olan Brodie Hofer’e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diliyoruz" denildi.

BRODIE HOFER KİMDİR?

26 yaşında ve 199 cm boyundaki Hofer, voleybol kariyerine Kanada’da Trinity Western University takımında başladı. Üniversite yıllarında gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede Kanada Milli Takımı’na yükseldi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ülkesini temsil eden Hofer, ayrıca Voleybol Milletler Ligi (VNL) ve çeşitli uluslararası turnuvalarda forma giydi.

