Filenin Sultanları Sırbistan'ı Ezdi Geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan ile karşılaştı. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Filenin Sultanları Sırbistan'ı Ezdi Geçti
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FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Filenin Sultanları, Gloria Sports Arena'da Sırbistan ile karşılaştı.

A Milli Takım, Sırbistan ile oynadığı ilk hazırlık maçından 25-18, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti ise 25-21'lik skorla Sırbistan kazandı.

Ay-yıldızlılar, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

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Kaynak: AA

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