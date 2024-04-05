Van halkı onu yüzde 55 oyla seçmişti: Abdullah Zeydan, mazbatasına kavuştu

DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan, mazbatasını aldı.

Van İl Seçim Kurulu'na giden Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal'a, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere teslim etti.

Zeydan ve Şedal'ın mazbatasını almaya gittiğinde, DBP ve DEM Partili Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile birlikte barış anneleri de Van Adliyesi'nde bulundu.

Eş başkanlara desteğe gidenler arasında Pervin Buldan da bulunuyor.

Alanda olan yoğun çecik kuvvet ve polis sayısı da dikkat çekti.

ZEYDAN: BU SÜREÇTE HUKUKTAN, ADALETTEN YANA TAVIR ALAN 85 MİLYON YURTTAŞLARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ

Mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Zeydan, şunları söyledi:

"Bu seçimlerin toplumsal barışa, hukukun üstünlüğüne hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diledik. Kısa bir süreliğine olsa da hukukun ve adaletin askıya alındığı bir süreçten sonra hukuktan, adaletten yana tavır alan, başta iradesini ve onurunu sahiplenen Van halkımız başta olmak üzere bu süreçte hukuktan, adaletten yana tavır alan 85 milyon yurttaşlarımıza, bütün siyasi parti liderlerine ve temsilcilerine, demokratik kitle örgütlerine, basın emekçilerine, duyarlılık gösteren tüm kesimlere şükranlarımızı sunarız."

NE OLMUŞTU?

Van’da büyük bir başarıya imza atan DEM Parti, bütün ilçeleri ve büyükşehir belediyesini alarak 14’te 14 yapmıştı.

Yüzde 55 oy alarak DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbatası verilmemişti.

4 Kasım 2016’da tutuklanan ve o dönem Hakkâri milletvekili olan Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmış, memnu hakkı verildiği için 31 Mart’ta aday olması önünde engel kalmamıştı.

Fakat seçimden önce Adalet Bakanlığınca memnu hakkı elinden alınan Zeydan, Van İl Seçim Kurulu’nun kararıyla mazbatasını alamadı. Kurul, Zeydan yerine seçimde yüzde 27,15 oy alarak ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas’a mazbata verilmesine karar vermişti.

İl Seçim Kurulu’nun bu kararı sonrası başta Van olmak üzere, ülkenin birçok yerinde tepki eylemleri düzenlenmişti.

Gelen tepkiler üzerine YSK’dan geri adım geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdiğini duyuran DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “YSK itirazımızı oy çokluğuyla kabul etti. DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbatasını alacak" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem