Fenerbahçe, adını finale yazdırdı!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final serisindeki rakibi Türk Hava Yolları (THY) ile ikinci maçta karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, seriyi 2-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE-THY MAÇINDAN NOTLAR

Çekişmeli başlayan ilk sette Fedorovtseva’nın arka arkaya servisten bulduğu sayılarla eşitlik bozuldu ve konuk ekipten mola geldi: 15-13.

Molanın ardından Eda’nın blok sayılarıyla rakibe geçit vermeyen Fenerbahçe, seti 25-23 kazandı.

Konuk ekipte Bergmann’ın etkili oynadığı ikinci seti 17-25 geride tamamlayan Fenerbahçe, dengeli geçen üçüncü setin son bölümünde Eda ve Vargas’la oyunun kontrolünü ele geçirerek seti 25-23 tamamladı.

Dördüncü sete de hücumda iyi başlayan Fenerbahçe, setin başında yakaladığı skor farkını son bölüme kadar korudu ve seti; 25-14, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE'DE EN SKORER İSİM FEDOROVTSEVA

Ayrıca Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva kaydettiği 27 sayıyla maçın skoreri oldu. Ana Crsitina De Souza 12, Melissa Vargas da 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

- Salon: Burhan Felek Vestel

- Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

- Fenerbahçe: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)

- Türk Hava Yolları (THY): Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)

Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14

Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24)

FENERBAHÇE, ECZACIBAŞI İLE KARŞILACAK

Öte yandan Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank'ı 2-0'la geçen Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. 5 maçlık final serisinde ilk maç 9 Nisan Salı günü Eczacıbaşı Dynavit ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem