Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti: Artık lider

Fenerbahçe, Galatasaray'ı gerisinde bıraktı. Fenerbahçe, Türk takımları arasında tüm kulvarlarda en çok gol atan takım olan ezeli rakibi Galatasaray'ı geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti: Artık lider

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı solladı.

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir yarış içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray, istatistiklerde de yarışıyor.

Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunun yanına bir yenisini daha ekledi.

FENERBAHÇE EN YÜKSEK GOL SAYISINA ULAŞTI

Sarı lacivertliler, Türkiye'deki takımlar arasında tüm kulvarlarda en çok gol atan takım oldu. Kanaryalar 128 golle, bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına ulaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti: Artık lider - Resim : 1

FENERBAHÇE 48 MAÇTA REKORA ULAŞTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe bu sayıya 48 maçta ulaşırken, rekor 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999- 2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-23 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu.

Süper Lig tarihinde attığı gol sayısı olarak da 4 bin gol sınırına yaklaşan Fenerbahçe, bu alanda da lider konumda bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig
Son Güncelleme:
TFF'den Süper Kupa kararı: Fenerbahçe'nin talebine ret! TFF'den Süper Kupa kararı: Fenerbahçe'nin talebine ret!
NOW TV'den üzücü haber; Sevilen dizisinin ara vereceği tarih belli oldu NOW TV'den üzücü haber; Sevilen dizisinin ara vereceği tarih belli oldu
Fenerbahçe Beko, play-off biletini garantiledi Fenerbahçe Beko, play-off biletini garantiledi
Kanal D'nin en çok izlenen dizisiydi! İnci Taneleri dizisinden erken veda... Kanal D'nin en çok izlenen dizisiydi! İnci Taneleri dizisinden erken veda...
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: İBB Başkanlığı için 3 isim geçiyor Kulis: İBB Başkanlığı için 3 isim geçiyor
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanının avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
İsmail Saymaz: Seçimlerden sonra 5 ismin kellesi gidebilir İsmail Saymaz: Seçimlerden sonra 5 ismin kellesi gidebilir
Görevi devralan Burcu Köksal'dan ilk ziyaret Kılıçdaroğlu'na: Üzerimde emeği çok Görevi devralan Burcu Köksal'dan ilk ziyaret Kılıçdaroğlu'na
Memleket Partisi'nde üst düzey istifa: Böyle veda etti Memleket Partisi'nde üst düzey istifa