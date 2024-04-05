Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti: Artık lider

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı solladı.

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir yarış içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray, istatistiklerde de yarışıyor.

Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunun yanına bir yenisini daha ekledi.

FENERBAHÇE EN YÜKSEK GOL SAYISINA ULAŞTI

Sarı lacivertliler, Türkiye'deki takımlar arasında tüm kulvarlarda en çok gol atan takım oldu. Kanaryalar 128 golle, bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına ulaştı.

FENERBAHÇE 48 MAÇTA REKORA ULAŞTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe bu sayıya 48 maçta ulaşırken, rekor 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999- 2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-23 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu.

Süper Lig tarihinde attığı gol sayısı olarak da 4 bin gol sınırına yaklaşan Fenerbahçe, bu alanda da lider konumda bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem