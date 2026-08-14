UEFA Ülke Puanında Türkiye İçin Altın Fırsat: Çekya ile Fark Açılabilir

Beşiktaş’ın Hradec Kralove’yi eleyerek Avrupa Ligi play-off turuna yükselmesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bu sezon Avrupa kupalarında lig aşamasında mücadele edeceği kesinleşti. Fenerbahçe’nin Lyon’u elemesi halinde Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde iki takımla temsil edilme ihtimali bulunurken, UEFA ülke puanında 47.975 puanla 9. sırada yer alan Türkiye, Çekya ile arasındaki farkı da artırma fırsatı yakaladı.

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UEFA Ülke Puanında Türkiye İçin Altın Fırsat: Çekya ile Fark Açılabilir
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Hradec Kralove’yi ağırladı. Siyah-beyazlı ekip, 40. dakikada Vaclav Cerny’nin kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da aynı skorla kazanan Beşiktaş, iki maç sonunda 2-0’lık toplam skorla tur atladı ve Avrupa Ligi play-off aşamasına yükseldi. Bu sonuçla birlikte Türkiye’nin bu sezon Avrupa kupalarında lig aşamasında mücadele edecek takım sayısı da netleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa’da lig aşamasında yer alacak.

UEFA Ülke Puanında Türkiye İçin Altın Fırsat: Çekya ile Fark Açılabilir - Resim : 1

TÜRK TAKIMLARI AVRUPA’DA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki temsilcileri sezon başlangıcında başarılı bir performans sergilerken, Başakşehir organizasyonlara veda eden tek Türk takımı oldu. Beşiktaş, oynadığı 4 eleme karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek henüz mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe’nin Lyon karşısında turu geçmesi durumunda Türkiye, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’nde iki takımla temsil edilme şansını yakalayacak. Beşiktaş ile Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turunda başarılı olması halinde ise Türkiye, Avrupa’nın ilk iki kupasında daha fazla temsilciyle yoluna devam edecek.

UEFA Ülke Puanında Türkiye İçin Altın Fırsat: Çekya ile Fark Açılabilir - Resim : 2

ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE 9. SIRADA

Beşiktaş’ın Çekya temsilcisi Hradec Kralove’yi elemesi, UEFA ülke puanı açısından da Türkiye için önem taşıdı. Çekya’nın en az bir takımının Konferans Ligi’nde yoluna devam edeceği kesinleşirken, Türkiye rakibiyle arasındaki puan farkını artırmak için avantaj elde etti.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI ŞÖYLE:

İngiltere – 101.852
İtalya – 87.660
İspanya – 82.368
Almanya – 80.116
Fransa – 67.796
Portekiz – 63.850
Belçika – 58.150
Hollanda – 51.895
Türkiye – 47.975
Çekya – 44.225
Polonya – 44.125
Yunanistan – 41.512

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor Galatasaray Ülke puanı UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
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