UEFA Ülke Puanında Türkiye İçin Altın Fırsat: Çekya ile Fark Açılabilir

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Hradec Kralove’yi ağırladı. Siyah-beyazlı ekip, 40. dakikada Vaclav Cerny’nin kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da aynı skorla kazanan Beşiktaş, iki maç sonunda 2-0’lık toplam skorla tur atladı ve Avrupa Ligi play-off aşamasına yükseldi. Bu sonuçla birlikte Türkiye’nin bu sezon Avrupa kupalarında lig aşamasında mücadele edecek takım sayısı da netleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa’da lig aşamasında yer alacak.

TÜRK TAKIMLARI AVRUPA’DA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki temsilcileri sezon başlangıcında başarılı bir performans sergilerken, Başakşehir organizasyonlara veda eden tek Türk takımı oldu. Beşiktaş, oynadığı 4 eleme karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek henüz mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe’nin Lyon karşısında turu geçmesi durumunda Türkiye, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’nde iki takımla temsil edilme şansını yakalayacak. Beşiktaş ile Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turunda başarılı olması halinde ise Türkiye, Avrupa’nın ilk iki kupasında daha fazla temsilciyle yoluna devam edecek.

ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE 9. SIRADA

Beşiktaş’ın Çekya temsilcisi Hradec Kralove’yi elemesi, UEFA ülke puanı açısından da Türkiye için önem taşıdı. Çekya’nın en az bir takımının Konferans Ligi’nde yoluna devam edeceği kesinleşirken, Türkiye rakibiyle arasındaki puan farkını artırmak için avantaj elde etti.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI ŞÖYLE:

İngiltere – 101.852

İtalya – 87.660

İspanya – 82.368

Almanya – 80.116

Fransa – 67.796

Portekiz – 63.850

Belçika – 58.150

Hollanda – 51.895

Türkiye – 47.975

Çekya – 44.225

Polonya – 44.125

Yunanistan – 41.512

Kaynak: Haber Merkezi