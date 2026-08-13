İrfan Can Eğribayat'ın Yeni Adresi Belli Oldu

Gençlerbirliği, Fenerbahçe forması giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat'ın Yeni Adresi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

2022-2023 sezonunda Göztepe'den Fenerbahçe'ye gelen İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla 53 maça çıktı. Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde İrfan Can'ı Samsunspor'a kiralamıştı.​​​​​​​

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Mert Günok'tan Kötü Haber: Kaleyi Kim Koruyacak? Mert'ten Kötü Haber, Kaleyi Kim Koruyacak?
Arda Güler ve Jose Mourinho Yeniden İstanbul Yolunda! Dev Kupa Türkiye'de Oynanacak İspanya Süper Kupası Türkiye'de Oynanacak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Onlarca Gözaltı Kararı 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon
Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Yol Haritasını Bu Sözlerle Duyurdu Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Yol Haritasını Bu Sözlerle Duyurdu
CHP Milletvekili Yazgan'a Taciz Suçlaması: Darp Edildi, Partiden Açıklama Geldi CHP Milletvekili Yazgan'a Taciz Suçlaması
Fethiye'de Can Pazarı: Yanan Gemiden Atlayarak Kurtuldular Yanan Gemiden Atlayarak Kurtuldular