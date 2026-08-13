İrfan Can Eğribayat'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Gençlerbirliği, Fenerbahçe forması giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
2022-2023 sezonunda Göztepe'den Fenerbahçe'ye gelen İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla 53 maça çıktı. Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde İrfan Can'ı Samsunspor'a kiralamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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