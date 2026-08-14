'MİT Görevlisiyiz' Diyen Dolandırıcılara Operasyon: Akın Gürlek'in Adını Kullandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından "çıkartma" vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada S.S., G.H.S., ve A.D. isimli şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'İN İSMİNİ KULLANDILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabileceklerine dair güven telkin etmeye çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin H.İ.Ç. olduğu belirlendi.

'DAVA DOSYASINDAN ÇIKARTIRIZ' VAADİ

Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüphelinin, H.İ.Ç.'nin cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdükleri belirtildi.

100 BİN DOLAR VE 100 BİN LİRA ALDILAR

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ile 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Bu gelişmenin ardından soruşturma ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve ‘nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında derinleştirildi. Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için 14 Ağustos günü operasyon düzenlendi. Ankara'da 3, İstanbul'da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler S.S., G.H.S., ve A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediği ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığı da ayrıca araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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