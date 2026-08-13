Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Play-off Turuna Yükseldi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, turu toplamda 2-0'lık skorla geçti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard ise 66. dakikada oyuna girerek Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.
RAKİP BELLİ OLDU
Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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