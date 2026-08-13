Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Play-off Turuna Yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Play-off Turuna Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, turu toplamda 2-0'lık skorla geçti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard ise 66. dakikada oyuna girerek Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.

RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat'ın Yeni Adresi Belli Oldu İrfan Can Eğribayat'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Mert Günok'tan Kötü Haber: Kaleyi Kim Koruyacak? Mert'ten Kötü Haber, Kaleyi Kim Koruyacak?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Onlarca Gözaltı Kararı 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon
Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Yol Haritasını Bu Sözlerle Duyurdu Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Yol Haritasını Bu Sözlerle Duyurdu
CHP Milletvekili Yazgan'a Taciz Suçlaması: Darp Edildi, Partiden Açıklama Geldi CHP Milletvekili Yazgan'a Taciz Suçlaması
Fethiye'de Can Pazarı: Yanan Gemiden Atlayarak Kurtuldular Yanan Gemiden Atlayarak Kurtuldular