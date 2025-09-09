Türkiye'nin EuroBasket'te Yarı Finaldeki Rakibi Belli Oldu

EuroBasket'te mücadele eden Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Yunanistan oldu. Yunanistan, çeyrek finalde Litvanya'yı 87-76'lık skorla mağlup etti.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin EuroBasket'te Yarı Finaldeki Rakibi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 EuroBasket’te yoluna emin adımlarla devam eden ve çeyrek finalde Polonya’yuı 91-77’lik skorla mağlup eden 12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi belli oldu.

Çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76'lık skorla yenerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Periyotlarda durum ise şöyle:

1. Periyot: 24-19 (Yunanistan Lehine)

Devre: 44-38 (Yunanistan lehine)

3. Periyot: 64-52 (Yunanistan lehine)

24 Yıl Sonra Bir İlk! 12 Dev Adam Yarı Finalde24 Yıl Sonra Bir İlk! 12 Dev Adam Yarı FinaldeSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Türkiye Yunanistan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Transfer Çıtasını Arşa Çıkardı! Ali Koç 40 Milyon Euroluk Orta Sahaya İmzayı Attırdı: 3 Gün İçinde İstanbul’da Olacak 40 Milyon Euroluk Yıldız İmzaya Geliyor
Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı
Uğurcan Çakır Resmen Galatasaray'da Uğurcan Çakır Resmen Galatasaray'da
Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörünü Resmen Açıkladı! Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörünü Resmen Açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
YSK'dan Kritik 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' Kararı YSK'dan Kritik 'İstanbul' Kararı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'