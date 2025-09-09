Türkiye'nin EuroBasket'te Yarı Finaldeki Rakibi Belli Oldu
EuroBasket'te mücadele eden Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Yunanistan oldu. Yunanistan, çeyrek finalde Litvanya'yı 87-76'lık skorla mağlup etti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
2025 EuroBasket’te yoluna emin adımlarla devam eden ve çeyrek finalde Polonya’yuı 91-77’lik skorla mağlup eden 12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi belli oldu.
Çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76'lık skorla yenerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Periyotlarda durum ise şöyle:
1. Periyot: 24-19 (Yunanistan Lehine)
Devre: 44-38 (Yunanistan lehine)
3. Periyot: 64-52 (Yunanistan lehine)
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: