Uğurcan Çakır Resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Trabzonspor'dan 33+3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Uğurcan Çakır ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Uğurcan, objektiflerin karşısına geçti.

Galatasaray, Fernando Muslera ile yolların ayrılmasının ardından uzun süre kaleci arayışını sürdürmüş, Ederson'u Fenerbahçe'ye Donnarumma'yı ise Manchester City'e kaptırmasının ardından Trabzonspor'dan Uğurcan'a yöneldi.

Uğurcan Çakır'ın sarı-kırmızılı ekibe transferi Trabzonspor camiasının büyük bir bölümünden tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi