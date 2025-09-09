Beşiktaş'ta 'Başakşehir' Hazırlığı Sürüyor

Beşiktaş, Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta 'Başakşehir' Hazırlığı Sürüyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rams Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş'ta 'Başakşehir' Hazırlığı Sürüyor - Resim : 1

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

