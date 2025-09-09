Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörünü Resmen Açıkladı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından uzun süren teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler Domenico Tedesco ile anlaşma sağlandığını resmen Kamuoyu Aydınlatma platformuna (KAP) bildirdi. Tedesco'nun yardımcılığını ise Gökhan Gönül'ün yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, 2010'da görevden ayrılan efsane isim Christoph Daum'dan sonra ilk kez bir Alman hocayı takımın başına getirmiş oldu.

