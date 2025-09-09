Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörünü Resmen Açıkladı!
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco’yu resmen açıkladı. Tedesco'nun yardımcılığını ise kulübün eski futbolcularından Gökhan Gönül'ün yapacağı bildirildi.
Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından uzun süren teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler Domenico Tedesco ile anlaşma sağlandığını resmen Kamuoyu Aydınlatma platformuna (KAP) bildirdi. Tedesco'nun yardımcılığını ise Gökhan Gönül'ün yapacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, 2010'da görevden ayrılan efsane isim Christoph Daum'dan sonra ilk kez bir Alman hocayı takımın başına getirmiş oldu.
