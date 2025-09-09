İsrail'in Katar'daki Hamas Yetkililerine Saldırısına Peş Peşe Tepkiler

Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki Hamas yetkililerin kaldığı binayı hedef alan İsrail'e ilk tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız" denildi.

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas yetkililerine bir saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas’ın müzakere heyetinin görüşme için bulunduğu bina vuruldu. Söz konusu saldırıya Türkiye'den de peş peşe tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırısına sert tepki gösterdi. Açıklamada, saldırı lanetlenirken, "Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir” denildi.

'TERÖRİZMİN DEVLET POLİTİKASI OLARAK BENİMSENDİĞİNİN KANITI'

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

“Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.

Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.

Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

BİR TEPKİ DE AKP'DEN

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas yetkililerine bir saldırının ardından dünyadan peş peşe tepkiler gelirken, bir tepki de AKP cephesinden geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırısını ‘barbarca bir terör eylemi’ olarak niteledi.

Çelik, açıklamasında “Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA


