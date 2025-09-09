24 Yıl Sonra Bir İlk! 12 Dev Adam Yarı Finalde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

12 Dev Adam, Letonya’nın Riga kentinde düzenlenen EuroBasket 2025'te çeyrek finalde Polonya ile karşılaştı.

Polonya'yı 91-77'lik skorla geçen Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 24 yıllık aranın ardından EuroBasket'te yarı finale yükseldi.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Ercan Osmani beşiyle başladı. Polonya ise Aleksander Balcerowski, Michal Sokolowski, Jordan Loyd, Mateusz Ponitka ve Kamil Laczynski beşiyle parkede yer aldı.

ALPEREN YILDIZLAŞTI

Ay-yıldızlılarda; 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Milliler'de Şehmus Hazer ve Shane Larkin 13'er sayı, Kenan Sipahi 11 sayı, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ercan Osmani de 10'ar sayı kaydetti. Polonya'da ise Jordan Loyd ve Mateusz Ponitka'nın 19'ar sayılık performansları galibiyete yetmedi.

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşadı. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'in final maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'in yarı finalinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle 12 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecek.

PERİYOTLARDA DURUM

İlk periyot sonucu: 19-19

Türkiye-Polonya basketbol maçının ilk periyodu 19-19 beraberlikle sona erdi.

İlk yarı sonucu:

12 Dev Adam, Polonya karşısında ilk devreyi 46-32 önde tamamladı.

3. çeyrek sonucu: 65-50

Son çeyreğe 15 sayı önde girdik. 3. çeyrekte ayak bileğinden sakatlık yaşayan Cedi Osman kenara geldi.

ALPEREN TARİHE GEÇTİ

Alperen Şengün sadece 25 dakikada triple-double yaptı ve turnuva tarihinde triple-double yapan altıncı oyuncu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi