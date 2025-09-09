Fenerbahçe'nin Listesindeki Teknik Direktörün Yeni Takımı Belli Oldu
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Tedesco getirilirken, adaylar arasında yer alan Postecoglou'nun yeni adresi de belli oldu.
Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alan isim, Premier Lig’in yolunu tuttu.
Ange Postecoglou’nun Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Nottingham Forest’a imza attığı bildirildi.
Postecoglou, geçen sezonun sona ermesinin ardından Tottenham’dan ayrılmıştı.
